Оккупанты ночью атаковали Никополь артиллерией и дронами: есть разрушения, ранен мужчина. Фото

Ночная атака РФ по Украине 4 мая затронула также Днепропетровскую область – кроме как дронами, оккупанты били и артиллерией. Под вражеский удар попал Никополь, где пострадал мужчина.

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Также в городе снова повреждены гражданские здания, газопровод, предприятие. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Ночью российская армия атаковала Никополь артиллерией и дронами. Пострадал 32-летний мужчина. Он в больнице", – написал чиновник.

По его словам, в городе вражескими обстрелами было повреждено 11 частных домов и девять хозяйственных построек. Кроме этого, газопровод и линию электропередач.

Также разрушение зафиксировано на одном из промышленных предприятий. Там возник пожар, который спасатели уже потушили.

Глава ОВА подчеркнул, что российские террористы свирепствуют и запугивают мирных жителей Украины, потому что не имеют особых успехов на фронте.

"Еще это злоба за беспрецедентную мировую изоляцию, в которой оказалась Россия из-за своей агрессии против Украины. Кремль променял свое развитие на имперскую манию. А нам делать свое – бороться и идти к Победе!" – заявил Лысак.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 апреля российские оккупанты сбросили на Никополь опасные снаряды из беспилотников. Из-за действия агрессора пострадали трое местных жителей.

Ночью 30 апреля войска РФ обстреляли Никополь из артиллерии. Враг нацелился на частный сектор и нанес разрушения.

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