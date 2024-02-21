Оккупанты ночью попали дроном в здание Донецкой области, где проживали спасатели: есть раненые. Фото

В ночь на 21 февраля российские войска нанесли удары по подконтрольной правительству части Донецкой области. Вражеский беспилотник попал в здание, где проживали спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ранения получили четверо сотрудников ГСЧС. Подробности раскрыли в Telegram-канале Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Прошлой ночью захватчики атаковали Донетчину дронами-камикадзе.

"Ночью враг в очередной раз нанес удары по Покровскому району. Один из беспилотников попал в здание, где проживали спасатели. В результате пострадали 4 сотрудника ГСЧС", – говорится в сообщении.

Били вечером 20 февраля оккупанты по Донетчине и ракетами. В Дружковке в результате атаки повреждения получило здание пожарно-спасательной части. Там обошлось без пострадавших среди спасателей.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 21 февраля под вражеским ударом оказался также Херсон: в городе есть раненые среди мирных жителей. Повреждения получили жилые дома и автомобили, в нескольких местах вспыхнули пожары.

Также сообщалось, что всего за минувшую ночь Силы ПВО уничтожили 13 из 19 БПЛА и ракету Х-59. Последнюю приземлили на Полтавщине, дроны же сбивали преимущественно в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.

Приятным "бонусом" к уничтоженным воздушным целям стал сбитый 21 февраля вражеский Су-35. Он стал седьмым самолетом россиян, который украинские воины приземлили в течение недели.