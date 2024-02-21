Оккупанты ночью ударили по Херсону, есть раненые: появилось видео последствий обстрела

Ночью 21 февраля российская оккупационная армия массированно обстреляла Северный микрорайон Херсона с территории временно оккупированного левобережья области. В результате очередного военного преступления захватчиков трое мирных жителей получили ранения.

Видео с последствиями обстрела показал в Telegram начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. Под огнем традиционно оказалась жилая застройка.

"Побитые окна и автомобили, в квартирах – груды строительного мусора. Где-то горели машины и гаражи. За ночь в Херсоне трое раненых", – написал глава МВА.

Местные жители, которые до начала полномасштабной войны счастливо жили в своих домах и имели все, теперь со слезами на глазах проклинают Россию, пришедшую с оружием на наши земли.

Напомним, украинские военные показали видео, снятое недавно в селе Крынки на левом берегу Херсонской области. Российская пропаганда утверждает, что его "взяли". На кадрах видно, как двое оккупантов развесили на окраине флаг страны-агрессора, после чего бежали со всех ног назад в посадку. Бойцы отметили, что Россия лжет о "зачистке" населенного пункта.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В течение суток 18 февраля россияне обстреливали Херсон и область. Захватчики совершили десятки обстрелов из артиллерии, танков, РСЗО, атаковали также дронами. В результате обстрелов погиб один человек, еще восемь гражданских получили ранения.

– Днем 17 февраля российская террористическая армия также атаковала Херсон. В результате военного преступления РФ погиб мирный житель.