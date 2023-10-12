Оккупанты ночью ударили 'Шахедом' по Харькову и обстреляли область: повреждены жилые дома, есть пострадавшие

Российские оккупационные войска в ночь на четверг, 12 октября, атаковали ударным дроном "Шахед" Харьков, а также обстреляли область. В результате очередного террористического акта захватчиков повреждены жилые дома, пострадавшие среди гражданского населения.

Об этом рассказал начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов. В Харькове попадание пришлось на Индустриальный район.

В результате атаки "Шахедом" повреждены 2 частных жилых дома, произошел пожар. Ранился 57-летний мужчина. За помощью к медикам также обратилась женщина из-за острой реакции на стресс.

Также вчера вечером захватчики ударили "Шахедами" и по селам Буды, Бабаи и Дворки Харьковского района. Из-за этого повреждения получили гражданские предприятия, произошли пожары. К счастью, эта атака обошлась без пострадавших.

Около полуночи оккупанты обстреляли село Ковшаровка Купянского района. Артиллерийский снаряд попал между подъездами многоквартирного дома. Пострадавших граждан нет.

Кроме того, за прошедшие сутки путинская армия обстреливала населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

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В результате обстрелов Купянска поврежден частный дом, здания гражданского предприятия, произошли пожары.

В пгт Купянск-Узловой разрушений потерпел частный дом. В результате обстрелов ранения получили 72-летняя женщина и мужчина 43 лет. Их госпитализировали медики.

Также под ударами оккупантов были: с. Лукьянцы Харьковского района, г. Волчанск и с. Волчанские Хутора Чугуевского района. В результате там повреждены частные дома и хозяйственные сооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 5 октября около 13:15 Россия нанесла ракетный удар по селу Гроза Купянского района Харьковщины. Целью оккупантов было здание кафе-магазина, где люди собрались на поминальный обед.

– В результате этого российского теракта в небольшом населенном пункте погиб каждый шестой житель. Россия убила целые семьи: например, 8-летнего Ивана Козыря, его папу Игоря, дедушку Анатолия и тетю Ольгу Пащенко-Козырь.

– Среди жертв в Грозе оказалась и семья военного, которого поминали. Его сын также был защитником, но уволился по состоянию здоровья. Этот ракетный удар РФ стал наиболее массовым по числу погибших на территории Харьковщины с начала полномасштабного вторжения.

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