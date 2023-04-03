Оккупанты обстреляли автобус в Авдеевке: один человек погиб, еще один ранен. Фото

Российские оккупанты совершили очередное зверское преступление. Они обстреляли автобус в Авдеевке. В результате, один человек погиб, еще один – ранен.

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Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, россияне ударили по Индустриальному проспекту (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Попали в ведомственный автобус, в котором в то время находились два человека – водитель и пассажирка. Водитель остался жив, а пассажирка, к сожалению, получила ранения, несовместимые с жизнью", – сообщил Кириленко.

Он добавил, что практически в то же время массированный обстрел потерпел Часов Яр.

"2 дома сгорели дотла, еще 3 повреждены. Но, к счастью, во время этого обстрела никто не пострадал — люди вовремя эвакуировались", – отметил глава ОВА.

Кириленко призвал людей покидать не только Авдеевку, но и все населенные пункты Донецкой области. Он подчеркнул, что только так можно уцелеть.

"Опыт последнего года свидетельствует, что любая точка на Донетчине потенциально опасна, и единственный способ уберечься – уехать в другие регионы страны. Не медлите! Эвакуируйтесь!" – заявил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 марта стало известно, что из Авдеевки будут эвакуировать все коммунальные службы, после чего отключат мобильную связь. Прифронтовой населенный пункт ежедневно обстреливают оккупанты, ситуация становится все более напряженной. Гражданских лиц призвали выезжать в более безопасные регионы.

С 27 марта Авдеевку закрыли на въезд. Туда не пускают даже представителей прессы и волонтеров.

Несмотря на постоянную угрозу, в городе по состоянию на 2 апреля все еще оставались дети. Некоторых родители в буквальном смысле прятали от украинских волонтеров и правоохранителей, чтобы те не заставляли их эвакуироваться.

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