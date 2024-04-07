Оккупанты обстреляли Гуляйполе на Запорожье: под завалами собственного дома погибли три человека

Российская террористическая армия атаковала Гуляйполе Запорожской области из реактивных систем залпового огня "Град". Вследствие обстрела погибли трое гражданских людей.

Также в населенном пункте зафиксированы разрушения жилых домов. Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, жертвами путинских террористов стали двое мужчин и одна женщина. Все они погибли под завалами собственного дома, в который попал российский снаряд. Еще один мужчина получил ранения, его госпитализировали.

Глава ОВА отметил, что россияне ежедневно обстреливают прифронтовые громады в Запорожской области. В связи с этим местных жителей призывают эвакуироваться в более безопасные места.

Для эвакуации можно обратиться на горячую линию "Координационного гуманитарного центра" – 0 800 339 291. Также работают эвакуационные группы Национальной полиции Украины: для жителей Пологовского района – 050-272-72-76; для жителей Васильевского района – 097-826-20-02.

Напомним, утром 6 апреля российская террористическая армия атаковала Запорожье ракетами. В областном центре зафиксированы повреждения. В частности, пострадали промышленные предприятия.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 апреля российская террористическая армия в очередной раз атаковала Харьков. Для удара по мирным жителям путинские войска применили дроны-камикадзе Shahed. Вследствие атаки в городе пострадали гражданские.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России в ночь на 7 апреля сбросили управляемую авиабомбу (КАБ) на жилую четырехэтажку в Купянске Харьковской области. Вследствие вражеского удара погибла женщина.