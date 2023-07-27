Оккупанты обстреляли Харьковщину: много пострадавших

Оккупационные войска России вечером в четверг, 27 июля, ударили по Купянскому району в Харьковской области. Ранения получили пятеро мирных жителя.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на своем канале в Telegram. Под огонь врага попал населенный пункт Новоосиново.

Оккупанты попали прямо в частный жилой дом. Ранения получили три женщины и двое мужчин. Одна из пострадавших госпитализирована с многочисленными осколочными ранениями, другим травмированным медики оказали помощь на месте.

"Детали преступления оккупантов устанавливают правоохранители, которые работают на месте", – написал Синегубов.

Напомним, что в ночь на 27 июля оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой КАБ-250 по поселку КовшаровкаКупянского района. Взрыв привел к повреждению пятиэтажки, в одной из квартир дома была разрушена стена. Кроме того, повреждения получил и 9-этажный соседний дом.

В результате атаки россиян погибла женщина 74 лет, еще четыре человека получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 27 июля враг запустил по Украине восемь ударных дронов и два "Калибра", силы ПВО сбили все беспилотники. Одна из ракет попала в портовую инфраструктуру на Одесщине, вследствие атаки погиб человек.

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