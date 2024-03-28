Оккупанты обстреляли село на Харьковщине: женщина погибла, двое мужчин ранены

Российские оккупационные войска 28 марта в очередной раз атаковали Харьковщину. В результате обстрела села Моначиновка Купянского района погибла 57-летняя местная жительница.

От полученных ранений женщина скончалась по дороге в больницу. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также в результате обстрела был травмирован ее муж, сейчас он получает необходимую медицинскую помощь.

Детали вражеской атаки в Харьковскую область сообщили в Офисе Генерального прокурора. По данным следствия, 28 марта 2024 около 11:00 оккупанты обстреляли село Моначиновка Кондрашовской территориальной громады. В результате погибла 57-летняя женщина, а двое мужчин получили ранения. По предварительным выводам, обстрел производился из артиллерии.

Также вооруженные силы Российской Федерации обстреляли город Купянск и село Куриловка. В обоих населенных пунктах повреждены жилые и хозяйственные постройки.

Под руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны, что совмещены с умышленным убийством – часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Прокуроры и полиция принимают все возможные меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что российские войска дважды с начала четверга, 28 марта, атаковали беспилотными город Берислав на правобережье Херсона. С разницей в несколько часов оккупанты сбросили боеприпасы на жилые районы.

Как сообщал OBOZ.UA, жертвами российских обстрелов стали родители военнослужащего Сергея Королева. Они погибли 22 марта, когда оккупанты обстреляли жилые дома в Хмельницком.