От удара РФ погибли его родители: сеть растрогало фото военного ВСУ на развалинах дома в Хмельницком

Российские войска 22 марта обстреляли жилые дома в Хмельницком, вследствие чего погибли мирные люди. Жертвами путинских террористов стали родители военнослужащего Сергея Королькова.

В сети опубликовали фото защитника на руинах дома. Об этом в Facebook сообщила журналистка Альбина Карман.

Военнослужащий Сергей Корольков потерял родителей вследствие российского обстрела Хмельницкого 22 марта 2024 года. Кроме того, его невестка, жена старшего сына, который также военный, сейчас в реанимации из-за полученных ранений.

"Хотела показать вам глаза этого доброго и сильного мужчины, который сегодня разбирает завалы своего с родителями дома", – написала журналистка.

Напомним, вследствие российского удара по Хмельницкому утром 22 марта погибли два человека. Еще по меньшей мере восемь человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что 27 марта российские оккупанты нанесли удары по Харькову, попав в многоквартирные дома. В результате террористического обстрела жилого микрорайона города есть убитые и раненые.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 28 марта российские оккупанты атаковали Харьковщину дронами-камикадзе типа Shahed. В областном центре раздались взрывы, под ударом оказался Киевский район города.

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