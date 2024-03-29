Оккупанты перед атакой на Украину проводили 'очень мощную аэроразведку': Гуменюк раскрыла детали

Перед массированным ударом "Шахедами" и ракетами, нанесенным в ночь на 29 марта, войска РФ проводили мощную аэроразведку беспилотниками. Оккупанты стремились поразить как можно больше объектов энергетики и критической инфраструктуры.

Об этом рассказала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она отметила, что во время ночной атаки противник атаковал юг "Шахедами".

Под удар попали объекты энергетики и критическая инфраструктура, причем оккупанты пытались поразить как можно больше таких объектов.

По словам Гуменюк, перед массированной атакой враг проводил "очень мощную аэроразведку". Военные РФ применили максимальное количество разведывательных БПЛА.

"140 разведчиков мы насчитали в нашей зоне ответственности. Это снова говорит о том, что нам нужны РЭБ, потому что непосвященный враг не может наводиться, не может проводить массированные атаки", – сказала спикер.

Гуменюк добавила, что защитники Украины мощно противодействуют вражеским дронам на юге – даже сами оккупанты в своих Telegram-каналах жалуются, что не каждый разведывательный БПЛА может долететь даже до середины Днепра.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Около четырех часов утра 29 марта в Украине объявили тревогу, РФ запустила крылатые и баллистические ракеты, а также "Шахеды". Враг атаковал энергообъекты и гражданскую инфраструктуру: есть разрушения, повреждения и пострадавшие. Польша во время атаки поднимала свои истребители.

– На Киевщине были сбиты вражеские объекты, но обломками повреждено несколько домов.

– На Винниччине "Шахед" упал вблизи частного дома и сдетонировал. Чудом никто из людей не пострадал.

– На Черкасчине есть прилет по объекту энергетики, возник пожар, есть повреждения, но люди не пострадали.

– На Днепропетровщине повреждены энергетические объекты в трех районах области и дачный кооператив, пострадал пятилетний ребенок.

– Силы ПВО всего уничтожили 84 из 99 средств воздушного нападения. Речь идет о сбитых 26 ракетах разного типа и 58 ударных дронов.

– Некоторые из ракет врага пролетели более 2 тысяч километров.

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