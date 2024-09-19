Оккупанты превратили Кинбурнскую косу в зону боевых действий: Плетенчук рассказал о последствиях

Российские оккупационные войска превратили важный природный ресурс Украины Кинбурнскую косу в Николаевской области в зону боевых действий. На территории заповедника периодически бушуют пожары, однако захватчикам на это безразлично.

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Об этом в эфире "Суспільне новини" рассказал спикер Военно-морских сил капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук. Враг обустроил там свои позиции и периодически производит обстрелы, от которых страдают южная часть Николаевской области, Днепровско-Бугский Лиман и Херсонщина.

Спикер объяснил, что оккупанты, конечно, получают ответ, и территория становится полем боя.

"В результате могут происходить возгорания, лесные пожары. Поэтому, к сожалению, такие факты имеют место, потому что сейчас это фактически зона боевых действий, и достаточно активных", – пояснил Плетенчук.

Напомним, 24 августа, в День Независимости Украины, подразделения Военно-морских сил ВСУ ударили по позициям врага на Кинбурнской косе (оккупированная часть Николаевской области недалеко от Очакова). Там были поражены 120-мм миномет и склад с боекомплектом россиян. Раздались сильные взрывы, после чего в небо поднялся столб дыма.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ВМС объяснили, что из Кинбурнской косы враг продолжает обстреливать южные районы Николаевской и Херсонской областей. Кроме того, по этой локации у россиян есть возможность атаковать суда, которые потенциально могут выйти в акваторию Днепро-Бугского лимана.

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