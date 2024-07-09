Оккупанты пытались прорваться на Краматорском направлении: в Генштабе рассказали, где идут бои. Карта

В течение суток 8 июля на фронте произошло 141 боевое столкновение. Самые активные бои продолжаются на Покровском направлении. Там нашими защитниками отражены 43 штурмовых и наступательных действия.

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За сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам шесть ракетных ударов, с применением 51 ракеты, 62 авиационных удара, а также совершил более 4000 обстрелов, 94 из них – из РСЗО. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 9 июля.

Под авиационными ударами противника были районы населенных пунктов Старица, Волчанск, Вильча, Циркуны, Волчанские Хутора, Глубокое, Малые Проходы, Покаляное Харьковской области; Макеевка Луганской области; Николаевка, Екатериновка, Нью-Йорк, Торецк, Александрополь, Миролюбовка, Гродовка, Новоселовка Первая, Великая Новоселка, Богоявленка Донецкой области; Роботино на Запорожье и Ольговка Херсонской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны атаковали одну артиллерийскую систему и четыре района сосредоточения личного состава противника.

На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, в общей сложности произошло девять боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Тихое, Волчанск, Глубокое, Старица и Сотницкий Казачок.

На Купянском направлении количество вражеских атак за сутки возросло до семи. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Берестового, Песчаного и Стельмаховки.

На Лиманском направлении наши войска отразили 14 атак оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Невское, Макеевка Луганской области и Терны Донецкой области.

На Северском направлении Силами обороны отражены семь штурмовых действий вблизи Спорного, Верхнекаменского и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении Силы обороны пресекли 11 попыток противника прорвать оборону в районах Богдановки, Григоровки, Белой Горы, Андреевки, Веселого и Часового Яра Донецкой области.

На Торецком направлении при поддержке авиации враг совершил 19 атак неподалеку от населенных пунктов Дилиевка, Южное, Северное, Торецк и Нью-Йорк.

На Покровском направлении нашими защитниками отражены 43 штурмовых и наступательных действия в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеньевка, Калиновое, Тимофеевка, Новоселовка Первая, Яснобродовка, Карловка и Уманское Донецкой области, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить ВСУ с занимаемых позиций.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Нетайлово, Георгиевка, Красногоровка, Парасковеевка и Константиновка, где 9 раз враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении агрессор совершил 10 штурмов наших позиций возле Водяного, Константиновки, Урожайного, Ровнополя, Новоселки и Макаровки Донецкой области. Активно действовала вражеская авиация – сбросили 14 управляемых авиабомб и нанесла три авиаудара ракетами.

На Гуляйпольском направлении противник выпустил 18 неуправляемых авиаракет в районе Чумацкого Запорожской области.

На Ореховском направлении произошло девять боевых столкновений в районах Малой Токмачки, Роботино, Новоандреевки и Щербаков Запорожской области.

На Приднепровском направлении нашими защитниками отбиты четыре атаки врага в районе Крынок. Потерь позиций не допущено.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок оккупантов не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения. За прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1220 человек. Также наши воины обезвредили семь танков, 19 боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, 36 ракет, 29 БпЛА оперативно-тактического уровня, 62 автомобиля и 13 единиц специальной техники.

Утром 8 июля страна-террорист Россия устроила массированную атаку на Украину. Враг обстрелял ракетами Киев, Днепр, Кривой Рог и другие города. Известно о 37 погибших и более 170 раненых.

В столице российская ракета попала в детскую больницу "Охматдет". Кроме больницы, повреждены и другие объекты, в том числе полностью разрушен один из подъездов многоквартирного дома. В Киеве погибли 27 человек (из них 3 детей). Пострадали 117 человек.

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