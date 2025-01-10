Оккупанты пытаются атаковать в районе Дачного на Кураховском направлении: в ОСГВ 'Хортица' рассказали о ситуации. Карта

Кураховское направление остается одним из самых горячих. Особенно активно российские войска атакуют сейчас в районе Дачного и пытаются полностью выбить украинские силы из Курахово.

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Защитники в это время удерживают Кураховскую ТЭС и уничтожают там значительное количество вражеской техники и живой силы. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

"Сейчас россияне пытаются атаковать в районе Дачного и выбивать украинские силы из Курахово. Украинские силы держат Кураховскую ТЭС и наносят там врагу все поражение, которое только могут сейчас наносить. Конечно, это одно из самых активных направлений, более активное в этом плане, наверное, только Покровское. Но все, что возможно, наши силы там делают и уничтожают просто гигантские объемы техники врага", – подчеркнул он.

Напомним, накануне в Генштабе заявили, что самые тяжелые направления фронта – Покровское и Кураховское. 7 января там произошло 42 и 38 боевых столкновений, 8 января – 42 и 29 боевых столкновений соответственно.

Также сообщалось, что 7 января в ОСГВ "Хортица" опровергли полную оккупацию Курахово российскими войсками: такое заявление накануне сделало российское минобороны.

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