Оккупанты пытаются выбить ВСУ из плацдарма на левобережье Херсонщины, но получают отпор – Генштаб

За прошедшие сутки, 22 февраля, вдоль линии фронта произошло более 100 боевых столкновений. Почти половина из них пришлась на Марьинское направление, интенсивно штурмовали захватчики и под Авдеевкой, Бахмутом и в районе Лимана.

Но горячо было не только на востоке: на левобережье Херсонщины враг пытается выбить украинских воинов с плацдарма, однако получает достойный отпор. Об этом говорится в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 23 февраля.

Накануне захватчики не прекращали обстрелы и удары по позициям украинских войск и населенным пунктам Украины.

За сутки россияне нанесли 3 ракетных и 83 авиационных удара, совершили 152 обстрела из реактивных систем залпового огня.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры", – отметили в Генштабе.

Так, в ночь на 23 февраля захватчики атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 23 ударных БпЛА были уничтожены.

Авиационным ударам подверглись населенные пункты Раздольевка, Веселое, Бердичи, Семеновка, Орловка, Ласточкино, Тоненькое, Константиновка, Александрополь, Красногоровка, Курахово, Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар и Старомайорское Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 125 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На фронте за сутки зафиксировано 101 боевое столкновение.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг предпринял 5 попыток наступления в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг 14 раз атаковал наши подразделения в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 16 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка и Торецк Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 10 атак врага в районах населенных пунктов Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области, где враг 43 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 3 атаки противника южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении силами обороны отражены 5 атак противника западнее Вербового и в районе Работино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 5 попыток штурма войск на левобережье Днепра.

Однако усилия захватчиков встречают достойное сопротивление. Накануне авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитным ракетным комплексам противника. А подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 логистическому хабу, 2 средствам противовоздушной обороны и 1 наземной станции управления БПЛА противника.

Напомним, ранее в Вооруженных силах рассказали, что войска РФ перегруппируются после оккупации Авдеевки. Там враг при поддержке авиации пытается продолжать штурмовые действия к западу от Авдеевки в направлении Ласточкиного и соседних населенных пунктов. На это направление россияне стягивают новые резервы.