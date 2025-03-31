Оккупанты пытаются зайти в тыл украинских воинов в Торецке по подземным коммуникациям: что известно

В Торецке российские оккупанты пытаются прорваться к украинским защитникам через подземные коммуникации, в частности канализационные системы. Таким образом, враг пытается обойти плотную оборону украинских войск на улицах города.

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Об этом сообщил майор Виктор Трегубов, спикер объединенных Сил обороны "Хортица". По его словам, россияне используют подземные пути, чтобы попасть в тыл украинских военных.

Учитывая сложность уличных боев и сильную оборону, оккупанты ищут альтернативные способы атак, в частности через подземные сети.

"Противник в Торецке пытается использовать подземные коммуникации, чтобы зайти в тыл нашим войскам на отдельных улицах. Поскольку это приоритетное направление, россияне пытаются использовать все возможности для обхода украинских войск", – сказал Трегубов.

Он уточнил, что противник пытается зайти в тыл ВСУ, используя старые подземные пути, в том числе канализационные системы, из-за плотности обороны улиц со стороны украинских защитников.

"Если под Покровском россияне пытаются прорваться вокруг города, то в Торецке – это сугубо городские бои. И когда нет возможности продвинуться по улицам, они пытаются пройти по подземным коммуникациям, как во времена АТО или как в Судже. Но, как мы знаем, это не всегда для них хорошо кончается", – подчеркнул Трегубов.

Напомним, в продолжающихся на востоке Украины боях за Торецк российская армия понесла значительные потери. В частности, количество пропавших без вести солдат превысило 13,5 тысячи человек. Эти пропавшие без вести солдаты – это потенциально "двухсотые", ликвидированные украинскими защитниками.

Силы обороны Украины отразили атаку российских войск в промзоне на окраинах Торецка Донецкой области. Вражеский штурм провалился благодаря слаженной работе украинских подразделений.

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