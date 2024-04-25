Оккупанты пытаются защитить технику от дронов, 'обшивая' ее деревом: в ВСУ рассказали о тактике врага

Российские террористы придумали новую тактику защиты своей бронетехники от уничтожения. Теперь оккупанты начали обшивать танки деревянными колодами и досками.

Таким образом захватчики надеются уберечь технику от ударов FPV-дронами, однако на практике деревянная броня не помогает врагу. Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников.

По его словам, российские войска обшивают технику древесиной и колодами, так как им не хватает других средств защиты. Калашников подчеркнул, что это стало весьма распространенным явлением на фронте, ведь с помощью дерева оккупанты пытаются уберечься от FPV-дронов.

"На нашем направлении мы уже давно наблюдает такую чудо-защиту. Могли наблюдать технику, которая обшита древесиной, какими-то колодами, если не хватает других средств. На сегодня это достаточно частое явление, это их защита от наших FPV-дронов, от наших кумулятивных снарядов. Очень часто им это не помогает", – сказал Калашников.

При этом он добавил, что, цепляя такую деревянную защиту на технику, оккупанты существенно ухудшают ее характеристики. В частности, ухудшается мобильность и угол обзора на танках. В то же время украинские пилоты FPV-дронов все равно находят уязвимые места и уничтожают вражескую технику.

"Если брать эти танки, то там и мобильность ухудшается, угол обзора также ухудшается. Можно сказать, что эти их нововведения ухудшают тактико-технические характеристики техники и не помогают. Если брать наши дроны, то у нас очень профессиональные пилоты, которые ими управляют. Они находят места, где именно поражать эту технику", – заявил Калашников.

Напомним, российские оккупанты панически боятся украинских FPV-дронов, которых в 2024 году должно стать еще больше на фронте. Поэтому захватчики прибегают к самым нелепым методам, чтобы уберечься от БПЛА.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины за сутки 24 апреля уничтожили 127 единиц военной техники и вооружения армии РФ. В боях воины ликвидировали и ранили по меньшей мере 1040 российских оккупантов.

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