newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

Оккупанты сбросили на Новоберислав и Казацкое в Херсонской области авиабомбы: есть пострадавшая. Фото

Олег Тимченко
War
1 минута
825
Оккупанты сбросили на Новоберислав и Казацкое в Херсонской области авиабомбы: есть пострадавшая. Фото

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область. Удары по Новобериславу и Казацкому Бериславскому району наносила российская авиация.

В результате атаки России пострадала женщина. Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

По его данным, Новоберислав российская армия атаковала около 4 часов. На это село оккупанты сбросили четыре управляемых авиабомба.

Из-за этого разрушения получили дома и хозяйственные здания. Чудом обошлось без пострадавших местных жителей.

Кроме того, утром под вражеским огнем было казацкое. Ранение получила 86-летняя женщина. Она находится в больнице, ей оказывают медицинскую помощь.

Также оккупанты шесть раз из авиации ударили по двум населенным пунктам Бериславского района. Последствия обстрела пока выясняются.

Оккупанты сбросили на Новоберислав и Казацкое в Херсонской области авиабомбы: есть пострадавшая. Фото
Видео дня
Оккупанты сбросили на Новоберислав и Казацкое в Херсонской области авиабомбы: есть пострадавшая. Фото
Оккупанты сбросили на Новоберислав и Казацкое в Херсонской области авиабомбы: есть пострадавшая. Фото

Следует отметить, что российские войска утром 30 октября нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу в Одесской области. Там вспыхнул пожар, два человека пострадали.

В ночь понедельника, 30 октября, силы противовоздушной обороны сбили в небе над разными регионами Украины 14 российских целей. В частности, были обезврежены две ракеты Х-59 и 12 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131.

Армия страны-агрессора России ночью в воскресенье, 29 октября, снова обстреляла Херсон. Оккупанты атаковали город несколько раз в течение часа, в результате обстрелов погибли и ранены среди мирных жителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!