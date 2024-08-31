Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на Берислав в Херсонской области: погиб мужчина

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать мирных жителей Херсонской области постоянными обстрелами. Утром 31 августа путинские войска нанесли очередные удары по Бериславу.

Видео дня

Вследствие военного преступления погиб 60-летний мужчина. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Россияне сбросили взрывчатку с дрона на местного жителя. Мужчина получил ранения несовместимые с жизнью.

По информации Херсонской областной прокуратуры, враг атаковал одну из улиц Берислава около 9:40 утра.

При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

В полиции Херсонской области отметили, что за прошедшие сутки под вражескими обстрелами в регионе были 15 населенных пунктов. Обстрелами повреждены 20 объектов: многоквартирный и 11 частных домов, учебное заведение, помещение банка, гостиница, магазин, газопроводы и два гаража. За сутки полиция отреагировала на 290 заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Открыты 9 производств по ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 30 августа оккупанты ударили КАБами по Харькову. Один из ударов пришелся по гражданской инфраструктуре в центре города. Разрушения претерпело 12-этажное здание в Индустриальном районе, там вспыхнул пожар. Вражеская бомба прилетела в подъезд многоэтажки. Пострадали много людей.

Ранее сообщалось, что ночь на 31 августа Россия вновь устроила ракетно-дроновую атаку на Украину. Силы ПВО уничтожили 24 российских "Шахеда". Еще 25 дронов упали сами, а три – улетели в Беларусь и РФ.