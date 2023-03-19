Оккупанты штурмовали Бахмут и пытались атаковать на нескольких направлениях, ВСУ ''отминусовали'' вражеский ''Тор'' и живую силу – Генштаб

На 389-е сутки войны оккупационные войска РФ продолжают штурмовать Бахмут, однако защитники Украины пресекают попытки врага захватить город. Силы обороны уничтожают живую силу и технику врага, в частности был поражен российский ЗРК "Тор" и ряд позиций оккупантов.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обнародованной вечером 19 марта. Как отмечается, в течение суток враг нанес 1 ракетный и 7 авиационных ударов, а также совершил 9 обстрелов из РСЗО.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили атаки в районах населенных пунктов Бахмут, Ивановское, Богдановка и Григоровка. Под вражеский огонь попали Васюковка, Бахмут, Григоровка, Ивановское, Константиновка, Зализное и ряд других населенных пунктов Донетчины.

На Купянском и Лиманском направлениях враг продолжает попытки прорвать нашу оборону. Безуспешно пытался наступать в районе населенного пункта Новоселовское. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Веселое, Купянск, Крахмальное, Песчаное и Берестовое Харьковской области, а также Новоселовское, Невское и Белогоровка в Луганской области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Северное, Бердичи и Марьинка. Российским обстрелам подверглись Каменка, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Под вражеский огонь попали, в частности, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области, а также Херсон, Михайловка, Гавриловка, Дудчаны, Ивановка и Днепровское.

В то же время, захватчики продолжают психологическое давление на местное население, заставляя брать паспорта РФ. В частности, в Азовском на Запорожье усилен контрразведывательный режим: у людей активно проверяют наличие российского паспорта. Те, кто его не имеет, вынуждены мириться с дополнительными проверками, сопровождающимися задержаниями.

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