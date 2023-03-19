Оккупанты ударили "Градами" по жилому дому в Каменском на Запорожье: три человека погибли, еще двое ранены
Оккупационные войска России 19 марта нанесли удар из РСЗО "Град" по жилому дому в селе Каменское Васильевского района Запорожской области. Вследствие обстрела погибли три человека, еще двое ранены.
Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации. "Сегодня враг нанес циничный удар по жилому дому в Васильевском районе. Российский "Град" унес жизни трех человек в Каменском", – говорится в сообщении.
Как отмечается, раненым оказывается необходимая помощь.
В ОВА подчеркнули, что опасность для мирных украинцев на линии огня не исчезает.
Оккупанты не имеют успеха на поле боя с Вооруженными силами Украины, поэтому целенаправленно убивают гражданское население.
"Подумайте о своей безопасности и покидайте опасные территории! Держимся! С верой в ВСУ!" – призвали в Запорожской ОВА.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В субботу, 18 марта войска РФ ударили ракетами по жилому комплексу в Запорожье. Были повреждены жилые дома и уничтожен ресторан. В сети показали место прилета.
– Кремлевским пропагандистам померещились "иностранные наемники" на месте удара.
– Военные РФ устроили "мексиканскую стрельбу" в Пологах на Запорожье. Выжил только один из участников перестрелки.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!