Оккупанты ударили ''Градами'' по жилому дому в Каменском на Запорожье: три человека погибли, еще двое ранены

Оккупационные войска России 19 марта нанесли удар из РСЗО "Град" по жилому дому в селе Каменское Васильевского района Запорожской области. Вследствие обстрела погибли три человека, еще двое ранены.

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Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации. "Сегодня враг нанес циничный удар по жилому дому в Васильевском районе. Российский "Град" унес жизни трех человек в Каменском", – говорится в сообщении.

Как отмечается, раненым оказывается необходимая помощь.

В ОВА подчеркнули, что опасность для мирных украинцев на линии огня не исчезает.

Оккупанты не имеют успеха на поле боя с Вооруженными силами Украины, поэтому целенаправленно убивают гражданское население.

"Подумайте о своей безопасности и покидайте опасные территории! Держимся! С верой в ВСУ!" – призвали в Запорожской ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В субботу, 18 марта войска РФ ударили ракетами по жилому комплексу в Запорожье. Были повреждены жилые дома и уничтожен ресторан. В сети показали место прилета.

– Кремлевским пропагандистам померещились "иностранные наемники" на месте удара.

– Военные РФ устроили "мексиканскую стрельбу" в Пологах на Запорожье. Выжил только один из участников перестрелки.