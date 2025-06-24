Оккупанты вновь атаковали учебный центр ВСУ: один военный ранен

Войска страны-агрессора РФ во вторник, 24 июня, атаковали "Шахедами" территорию одного из учебных центров Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Ранения получил один военный, его доставили в больницу.

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Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск. "Сегодня, 24 июня, противник атаковал ударными БпЛА типа Shahed территорию одного из учебных центров Сухопутных войск Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что благодаря внедрению комплекса превентивных мер, четко определенным алгоритмам безопасности и высокому уровню подготовки личного состава удалось избежать многочисленных потерь.

Ранения получил один защитник, его доставили в лечебное учреждение.

В то же время применяются усиленные защитные меры для обеспечения безопасности и здоровья военных в случае возможных ракетных и воздушных ударов РФ, сообщили в Сухопутных войсках.

"Командование призывает всех военнослужащих быть бдительными, неуклонно соблюдать меры безопасности и четко выполнять алгоритмы действий во время воздушных тревог. Жизнь и здоровье украинских воинов – наш наивысший приоритет", – говорится в сообщении ведомства.

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