Оккупанты снова расстреляли украинских военных, которые сдавались в плен: омбудсмен показал видео 18+

Российские террористические войска снова расстреляли украинских военнопленных. Военное преступление произошло, вероятно, 24 февраля на Бахмутском направлении Донецкой области.

Захватчики забрали жизни минимум семи украинских защитников, точное количество пока неизвестно. Соответствующее видео 18+ показал в Telegram уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

На кадрах видно, что военные Сил обороны подняли руки вверх и показывали, что безоружны и не представляют угрозы.

"Россияне должны были взять их в плен, но вместо этого беспощадно расстреляли", – отметил омбудсмен.

Он подчеркнул, что Украине известно, из какой воинской части российской армии оккупанты, которые казнили украинцев. Это военное преступление и очередное нарушение Россией норм международного гуманитарного права.

Лубинец подчеркнул, что немедленно обратится с официальными письмами ООН и МККК, чтобы организации зафиксировали и публично признали, что российские военные убивают украинских пленных.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 18 февраля оккупанты расстреляли украинских пленных возле Роботиного на Запорожье. Россияне наступали на деревню с юга и захватили часть большого опорного пункта, где осталось три бойца 3-й БрОП "Спартан".

– Также оккупанты расстреляли двух украинских пленных в полосе ответственности ОСУВ "Хортица" в Донецкой области. На кадрах видно, как захватчики забежали в окоп и открыли огонь по лежащим на земле военным.

– Россияне расстреляли 6 пленных украинских воинов на позиции "Зенит" в захваченной врагом Авдеевке Донецкой области. Бойцы были ранены, четверо из них не могли ходить и не имели возможности прорываться из-за оцепления основных сил.

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