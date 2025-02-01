Оккупанты сосредоточили усилия на четырех направлениях: на фронте произошло 104 боевых столкновения - Генштаб

За последние сутки российские войска продолжили активные боевые действия по нескольким ключевым направлениям. Всего произошло 104 боевых столкновения.

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Ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой. Украинские воины продолжают уничтожать оккупантов и не позволяют им продвигаться вперед. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22.00 субботы, 1 февраля.

С начала суток российские войска нанесли два ракетных и 34 авиационных удара, использовав для этого 40 ракет и 39 управляемых авиабомб. Также зафиксировано 739 атак дронами-камикадзе и около 4500 обстрелов позиций украинских военных.

На Купянском направлении россияне 17 раз атаковали оборонительные рубежи ВСУ вблизи Тополов, Двухлетней, Петропавловки, Степной Новоселки, Глушковки, Загрызового и Лозовой.

На Лиманском направлении противник совершил 15 штурмовых атак возле Новоегоровки, Тернов, Ямполевки, Колодцев, Торского и в направлении Новомихайловки.

На Северском направлении оккупанты пытались прорвать оборону четыре раза – атаки зафиксированы недалеко от Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении украинские воины отразили семь атак врага в районах Временного Яра, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении российские войска предприняли семь попыток прорыва обороны вблизи Торецкого и Крымского.

На Покровском направлении ситуация остается самой горячей. В течение дня враг предпринял 39 попыток штурма украинских позиций. Наибольшая активность зафиксирована в районах Зеленого Поля, Елизаветовки, Луча, Зверевого, Удачного, Успеновки, Новоалександровки, Серебряного и Дачного.

Украинские воины нанесли значительные потери противнику: ликвидирован 151 оккупант, еще 126 получили ранения. Также уничтожена гаубица "Мста-Б", реактивная система залпового огня БМ-21 "Град", миномет, три автомобиля, три мотоцикла и два беспилотника оперативно-тактического уровня. Кроме того, повреждены еще две единицы автомобильной техники, две самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С" и один танк.

На Новопавловском направлении противник атаковал позиции украинских войск в направлении Константинополя и Разлива. оккупанты также использовали штурмовую авиацию, нанося удары по району Времовки.

На Гуляйпольском направлении враг пытался потеснить украинских военных с занимаемых позиций в районе Новоселки, а также нанес авиаудар по Новополю.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения вблизи Щербаков и Нестерянки.

На Приднепровском направлении российские войска предприняли одну неудачную попытку атаковать украинские позиции, но понесли потери и вынуждены были отступить.

Украинские силы обороны продолжают проведение активной операции на Курском направлении. За сегодняшний день отражены шесть атак российской армии, одно боеприкосновение все еще продолжается. Враг хаотично наносит удары по собственной территории: зафиксировано 18 авиаударов, во время которых были сброшены 23 управляемых авиабомба. Также российские войска провели 230 артиллерийских обстрелов украинских позиций и населенных пунктов.

На Харьковском направлении сегодня активные штурмовые действия противника не зафиксированы. На других участках фронта ситуация остается без существенных изменений.

Украинские военные продолжают героически защищать свою землю и наносить врагу значительные потери. Среди подразделений, которые сегодня продемонстрировали особую устойчивость, в Генштабе отметили 3-ю отдельную штурмовую бригаду, 43-ю отдельную механизированную бригаду, 60-ю отдельную механизированную Ингулецкую бригаду, 79-ю отдельную десантно-штурмовую8 Таврическую штурмовую Закарпатскую бригаду.

Напомним, утром в субботу, 1 февраля, российские оккупанты ударили ракетой по жилой многоэтажке в Полтаве. В результате попадания разрушен подъезд с 1 по 5 этаж. Есть погибшие и раненые, на месте продолжаются аварийно-спасательные работы.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате атаки РФ 1 февраля, в Харькове зафиксирован прилет по жилой застройке в Холодногорском районе, там в частном доме возник пожар. Известно, о погибшей женщине и пятерых пострадавших.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 февраля российские оккупационные войска устроили массированную атаку ударными БПЛА на Запорожье. В результате в городе есть разрушение.

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