Оккупанты стали чаще обстреливать две пограничные области: военный объяснил, в чем причина

Страна-агрессор РФ активизировала удары авиационными бомбами по двум пограничным областям Украины – Сумской и Черниговской. Враг обстреливает эту территорию и другими видами оружия.

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Об обстановке рассказал представитель Оперативного командования "Север" Вадим Мысник. В эфире телемарафона "Єдині новини" полковник заявил, что оккупанты усиливают атаки.

Все чаще российские войска бьют по Сумщине и Черниговщине, в частности с самолетов, запуская управляемые и неуправляемые авиабомбы.

Таким образом противник пытается растянуть зону внимания Сил обороны Украины, заставить их охранять все пограничье.

Ранее в ОТГВ "Северск" заявили об изменениях в тактике, используемой РФ для дроновых обстрелов. Россияне меняют маршруты полета и применяют БПЛА с разными техническими характеристиками.

Согласно сводке Генерального штаба Вооруженных сил, в течение минувших суток (20 января) противник нанес три ракетных и 46 авиационных ударов с применением пяти ракет и 71 КАБа.

Как писал OBOZ.UA:

– Российские диверсионно-разведывательные группы не оставляют попыток попасть на территорию Сумской и Черниговской областей. Поэтому опасность на границе постоянно сохраняется.

– В начале января интенсивность обстрелов Сумщины со стороны россиян выросла в четыре раза.

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