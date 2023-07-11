Оккупанты ударили 'Градами' по Софиевке на Херсонщине: погибла женщина, ранен мужчина

Армия России утром 11 июля ударила "Градами" по селу Софиевка Херсонской области. Вследствие вражеского обстрела погибла женщина, еще один мужчина был ранен.

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Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, на месте работают спасательные службы.

"Российская армия ударила из "Градов" по Софиевке Станиславской громады, – пострадали мирные люди. По предварительной информации, погибла женщина, еще один мужчина получил ранения", – написал глава ОВА в официальном Telegram-канале.

Кроме того, Прокудин предупредил об угрозе обстрела ж/д вокзала в Херсона в ближайшие часы. "Не выходите на улицу без надобности!" – призвал он херсонцев.

В Херсонской областной прокуратуре уточнили, что удар был нанесен около 10:50.

"Во время вражеской атаки травмы, несовместимы с жизнью, получила местная жительница. Данные относительно травмированных уточняются", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса).

Как сообщал OBOZREVATEL:

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