Оккупанты ударили из артиллерии по жилому дому на Херсонщине: есть пострадавшие

Российские войска утром 10 июля нанесли удар по многоэтажке в поселке Инженерное Херсонской области. Из-за него ранения получили две пожилые женщины.

Видео дня

Враг бил по жилой застройке из артиллерии. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Из-за вражеского обстрела многоквартирный дом потерпел разрушения. Пострадали две 79-летние женщины, которые находились в собственном жилье", – написал он.

По его словам, бригады скорой, которые оперативно прибыли на место события, предоставили пострадавшим медицинскую помощь.

Напомним: 8 июля армия России десятки раз обстреливала деоккупированную часть Херсонщины. Вражеские снаряды попали в жилые кварталы и судостроительный завод. Из-за действий агрессора пострадал мирный человек.

9 июля оккупанты нанесли удар по Херсону. В результате попадания на территорию жилого района пострадала 66-летняя женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, военные ВС РФ на Херсонщине пытаются вернуться на позиции, с которых бежали после подрыва плотины Каховской ГЭС, чтобы продолжить терроризировать правый берег. Однако предыдущие позиции непригодны к использованию, поэтому захватчики обустраивают новые, в частности в многоэтажках.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!