Оккупанты ударили ''Градами'' по центру Торецка: один человек погиб, еще девять получили ранения в Донецкой области. Фото

Войска страны-агрессора России продолжают обстреливать Донецкую область. В пятницу, 3 февраля, оккупанты снова атаковали два населенных пункта региона. Удары из реактивной системы залпового огня "Град" пришлись по Торецку и пгт Кураховка. В результате, есть погибший и раненые.

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Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Telegram. Ранения во время атак захватчиков получили девять человек (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины)", – сказано в сообщении.

Удар по Торецку пришелся по самому центру города. Там ранения различной степени тяжести получили шесть местных жителей – три женщины и трое мужчин.

Кроме того, повреждены дома, автомобили, магазин и близлежащие сооружения.

В этот же день войска РФ из артиллерии обстреляли Кураховку Покровского района. В результате, ранены две женщины и мужчина.

На местах работают правоохранители и спасатели. Все пострадавшие госпитализированы.

"Прокуроры продолжают принимать все надлежащие и возможные меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", – отметили в Офисе генпрокурора.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 1 февраля, в Краматорске прозвучал взрыв. Российская ракета (предварительно, "Искандер") попала прямо в жилой дом в центре города. Люди, которые находились в квартирах, оказались под завалами.

По меньшей мере три человека погибли. Более 20 обратились за помощью медиков, восемь человек госпитализировали. Среди них двое – в тяжелом состоянии.

Очевидец трагедии рассказал, что услышал громкий взрыв, после чего в его квартире посыпались оконные стекла. Мужчина чудом не пострадал. А люди, которые оказались рядом с разрушенным подъездом, слышали крики жителей дома.

Также OBOZREVATEL писал, что на преступный удар по городу отреагировал президент Владимир Зеленский. "Это не повторение истории, это ежедневная реальность жизни нашей страны. Страны, которая территориально граничит с абсолютным злом. И которая должна его преодолеть, чтобы свести к нулю вероятность повторения подобных трагедий", – заявил он.