Оккупанты ударили по Бериславу и Ивановке на Херсонщине: повреждена школа и общежитие, есть раненая. Фото

Вечером 24 мая российские оккупанты ударили по Бериславу и Ивановке на Херсонщине. В результате, повреждена школа и общежитие. Кроме того, есть раненая.

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Как сообщает Херсонская ОВА, российская армия продолжает обстреливать мирные населенные пункты Херсона (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"По Бериславу враг бил из авиации. Зафиксировано попадание в здание завода и общежития образовательного учреждения, а также повреждены жилые дома. Из-за минометных обстрелов Новотягинки произошел пожар в частном доме. На месте работают спасатели", – сообщили в ОВА.

Также отмечается, что в результате обстрелов ранения получила 60-летняя женщина, ее госпитализировали, медики оказывают пострадавшей необходимую помощь.

Спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров, подтвердил атаку.

"К вечеру враг снова коварно ударил авиацией, сбросив 2 КАБ по Бериславу. Есть попадание в промышленную и социальную инфраструктуру, повреждено учебное заведение, его общежитие, некоторые районы города обесточены", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 мая захватчики накрыли огнем Херсон, повредив гражданские объекты.

А 10 мая российские оккупанты осуществили обстрел минометами одного из сел в Каховском районе. В результате одна жительница села получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

8 мая захватчики нанесли очередной удар по Станиславу и Антоновке.

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