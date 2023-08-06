Оккупанты ударили по Харьковщине и Херсонщине: погибла женщина, есть раненые

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьковщину и Херсонщину. В результате вражеских обстрелов в Купянском районе погибла женщина.

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Также в обеих областях 6 августа россияне ранили троих гражданских. Об этом сообщили в Харьковской и Херсонской областных военно-гражданских администрациях.

Так, в результате российских обстрелов в Харьковской области погибла женщина.

"Оккупанты продолжают наносить удары по населенным пунктам Харьковщины. В результате вражеского обстрела села Подолы в Купянском районе погибла женщина 58 лет, мужчина 66 лет получил ранения, он госпитализирован в медицинское учреждение. Разрушен частный дом, возник пожар в хозяйственном сооружении", – рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Херсонской области захватчики также били по жилой застройке одного из населенных пунктов. Есть раненые среди гражданских.

"Из-за российского обстрела травмированы два человека. Оккупанты покрыли огнем Никольское. Во дворе жилого дома ранения получили женщина и 70-летний мужчина", – рассказали в Херсонской ОВА.

Напомним, в ночь на 6 августа, во время нескольких волн атак, которые Россия осуществляла с применением ударных дронов и ракет разных типов, Силы ПВО уничтожили 57 из 70 вражеских целей.

Во время первой волны удалось обезвредить 12 из 14 крылатых ракет морского базирования "Калибр", также Россия применила три аэробалистических ракеты "Кинжал", однако информацию о том, были ли они сбиты, в Воздушных силах пока не обнародуют.

В ходе второй волны атаки уничтожены все 27 запущенных ударных БПЛА Shahed-136/131, пять из шести ракет "Калибр" и 13 из 20 Х-101/Х555.

Также враг ударил управляемой авиационной бомбой по центру переливания крови в Купянске Харьковской области: есть жертвы.