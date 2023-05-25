Оккупанты ударили по Харьковщине ракетами: в областном центре прогремели взрывы

В ночь на четверг, 25 мая, российские оккупационные войска снова ударили по Харьковской области ракетами. В Харькове прогремело несколько взрывов.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Обстрел подтвердили и в Харьковской областной военной администрации.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!" – написал Олег Синегубов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В селе Циркуны под Харьковом вечером 21 мая прогремели взрывы. Оккупанты предварительно ударили по населенному пункту ракетами С-300. В результате вражеской атаки пострадал гражданский мужчина.

– В понедельник, 22 мая российские войска ударили по Харькову и области. Оккупанты второй раз за сутки атаковали Харьковщину.

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