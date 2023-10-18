Оккупанты ударили по Харькову: есть прилет, начались проблемы со светом

Террористические войска России 18 октября нанесли серию ударов по Харькову. Из-за вражеского попадания пострадала женщина, в городе начались проблемы со светом.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram-канале. По его словам, под поражение попал Индустриальный район.

"Харьков снова обстреливают. Есть определенные проблемы со светом, но службы сразу начали работу по стабилизации напряжения", – отметил он.

В результате ракетного удара РФ по Харькову одна женщина получила осколочные ранения. Медики оказали ей необходимую помощь.

Глава ОВА Олег Синегубов добавил, что тип вооружения, которым оккупанты ударили по району Харькова, устанавливается.

"Есть повреждения электросети, возможны перебои со светом", – предупредил он жителей области.

Также подчеркнул, что специалисты экстренных служб работают на месте и фиксируют последствия очередного российского террора.

Видео дня

По уточненной информации специалистов Областного центра экстренной медицинской помощи, гражданскую жительницу 67 лет с осколочными ранениями госпитализировали в медицинское учреждение.

Отметим, что ночью 18 октября Россия массированно обстреляла ракетами Запорожья – там разрушена многоэтажка, погибли два человека, несколько пострадали и пропали без вести. А утром в среду оккупанты ударили уже по Днепропетровщине – в поселке Обуховка повреждено много частных домов и не только, погибла 31-летняя женщина, также травмированы.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 12 октября войска РФ ударили по Харькову дроном-камикадзе "Шахед" и обстреляли населенные пункты области. Повреждения получили жилые дома, пострадали гражданские

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!