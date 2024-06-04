Оккупанты ударили по Купянску на Харьковщине, пострадал мужчина

Российские оккупационные войска 4 июня примерно в 7:00 обстреляли город Купянск Харьковской области. Предварительно в результате атаки пострадал 1 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Также были уничтожены и повреждены частные дома местных жителей.

Глава Харьковской ОВА опубликовал видео, на котором видны последствия утренних обстрелов города Купянск.

Кроме того, вечером минувших суток в 20:15 оккупанты ударили по селу Белый Колодец, принадлежащий к Волчанской общине Чугуевского района. В результате атаки загорелся жилой дом, пострадала местная жительница.

Также обстрел Харькова произошел в 18:42 по проспекту Любови Малой, 30, где расположено Государственное учебное заведение. Была частично разрушена задняя часть одного из учебных корпусов, травмировалась женщина.

В 17:00 был зафиксирован обстрел КАБами села Белый Колодец Чугуевского района, в результате которого пострадало здание местного элеватора.

Также в 17:00 в селе Белый Колодец из-за обстрела вспыхнули два гаража и три грузовика, а также крыша котельной на территории магазина.

В 15:20 село Хотимля Чугуевского района, входящее в Старосалтовскую общину, было атаковано КАБами. В результате занялись 9 домов на колесах, 15 металлических конструкций, четыре яхты и один катер.

Накануне также в обед, в 12:00, оккупанты нанесли удар по городу Купянск, попав в территорию гражданского предприятия.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении враг совершил шесть атак на позиции наших защитников в районах Липцев и Волчанска. Пять попыток атаки были успешно отбиты, одна встречная битва продолжается в районе Волчанска. Российские войска не добились успеха, обстановка остается под контролем.

На Купянском направлении ситуация не претерпела значительных изменений, с напряженностью в районах Берестового и Стельмаховки, где сейчас происходят два боевых столкновения. Попытки врага продвинуться к Синьковке, Невскому и Тернову потерпели неудачу. Ситуация находится под контролем наших оборонных сил.

Всего из районов Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов было эвакуировано 11 тысяч 629 человек.

Ранее сообщалось, что утром во вторник, 4 июня, российские войска пытались ударить по Днепру двумя ракетами, которые были сбиты. В результате падения обломков возникли повреждения инфраструктуры и получили ранения семь жителей, в том числе одномесячный малыш.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 23 мая страна-агрессор РФ ударила по пригороду Днепра баллистической ракетой. В Днепровском районе возник пожар, никто не пострадал.

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