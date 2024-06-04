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Оккупанты ударили по Купянску на Харьковщине, пострадал мужчина

Иванна Шепель
War
3 минуты
330
Оккупанты ударили по Купянску на Харьковщине, пострадал мужчина

Российские оккупационные войска 4 июня примерно в 7:00 обстреляли город Купянск Харьковской области. Предварительно в результате атаки пострадал 1 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Также были уничтожены и повреждены частные дома местных жителей.

Глава Харьковской ОВА опубликовал видео, на котором видны последствия утренних обстрелов города Купянск.

Оккупанты ударили по Купянску на Харьковщине, пострадал мужчина

Кроме того, вечером минувших суток в 20:15 оккупанты ударили по селу Белый Колодец, принадлежащий к Волчанской общине Чугуевского района. В результате атаки загорелся жилой дом, пострадала местная жительница.

Также обстрел Харькова произошел в 18:42 по проспекту Любови Малой, 30, где расположено Государственное учебное заведение. Была частично разрушена задняя часть одного из учебных корпусов, травмировалась женщина.

В 17:00 был зафиксирован обстрел КАБами села Белый Колодец Чугуевского района, в результате которого пострадало здание местного элеватора.

Также в 17:00 в селе Белый Колодец из-за обстрела вспыхнули два гаража и три грузовика, а также крыша котельной на территории магазина.

В 15:20 село Хотимля Чугуевского района, входящее в Старосалтовскую общину, было атаковано КАБами. В результате занялись 9 домов на колесах, 15 металлических конструкций, четыре яхты и один катер.

Накануне также в обед, в 12:00, оккупанты нанесли удар по городу Купянск, попав в территорию гражданского предприятия.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении враг совершил шесть атак на позиции наших защитников в районах Липцев и Волчанска. Пять попыток атаки были успешно отбиты, одна встречная битва продолжается в районе Волчанска. Российские войска не добились успеха, обстановка остается под контролем.

На Купянском направлении ситуация не претерпела значительных изменений, с напряженностью в районах Берестового и Стельмаховки, где сейчас происходят два боевых столкновения. Попытки врага продвинуться к Синьковке, Невскому и Тернову потерпели неудачу. Ситуация находится под контролем наших оборонных сил.

Всего из районов Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов было эвакуировано 11 тысяч 629 человек.

Оккупанты ударили по Купянску на Харьковщине, пострадал мужчина

Ранее сообщалось, что утром во вторник, 4 июня, российские войска пытались ударить по Днепру двумя ракетами, которые были сбиты. В результате падения обломков возникли повреждения инфраструктуры и получили ранения семь жителей, в том числе одномесячный малыш.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 23 мая страна-агрессор РФ ударила по пригороду Днепра баллистической ракетой. В Днепровском районе возник пожар, никто не пострадал.

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