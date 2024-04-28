Оккупанты ударили по Купянску на Харьковщине, снаряд попал в дом: пострадал мужчина. Фото

Около 10:50 28 апреля российские оккупанты ударили по Купянску в Харьковской области с РСЗО "Град". Вражеский боеприпас попал в частный жилой дом, в результате чего пострадал 51-летний гражданский мужчина.

Об этом сообщили в Telegram Харьковской областной прокуратуры. Отмечается, что его госпитализировали в больницу.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что утром 28 апреля оккупанты ударили по Николаеву. Повреждения получили несколько гостиничных построек и объект теплогенерирующей инфраструктуры. Пострадавших в результате атаки нет.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что во время боевой работы они уничтожили четыре "Шахеда" и дрон неустановленного типа. В общем для атаки враг запустил:

– 4 ударных дрона типа Shahed-131/136 из мыса Чауда (временно оккупированный Крым);

– 5 беспилотников неустановленного типа из захваченной части Херсона;

– зенитную управляемую ракету С-300 из Белгородской области РФ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что противник все чаще запускает по Украине ракеты Х-59 и их модернизированный вариант Х-69. Скорее всего, удары этим оружием по нашей стране продолжатся.

– 27 апреля оккупанты ударили по пожарной части в Черниговской области. В результате атаки было повреждено помещение пожарной части.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!