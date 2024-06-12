Оккупанты ударили по Куриловке на Харьковщине, есть пострадавшие

Утром 12 июня российские войска снова атаковали Харьковщину. Около 09:30 они нанесли удар по Куриловке Купянского района.

Пострадали двое гражданских мужчин. Подробности раскрыли в Харьковской областной военной администрации.

"В 9:30 оккупанты нанесли удары по Куриловке Купянского района. В результате обстрела пострадали двое гражданских мужчин. Данные по разрушениям устанавливаются", – говорится в сообщении.

Напомним, ночью Россия атаковала Украину ракетами из Ту-95 и "Кинжалами". Значительную часть средств воздушного поражения, ракет разных типов и дронов-камикадзе, захватчики направили на столицу. Однако силы ПВО в Киеве на протяжении почти двухчасового воздушного боя уничтожили все воздушные цели.

В КМВА отметили, что ночь в столице прошла без разрушений и пострадавших.

Тем временем в Киевской области в результате падения обломков произошел пожар на промышленном объекте и складах, ранения получил мужчина.

А на Днепропетровщинепострадала семья с ребенком, повреждены дома.

В общей сложности во время ночной атаки захватчики запустили по Украине 30 дронов-камикадзе и ракет разных типов. Силы ПВО сбили 29 воздушных целей.