Оккупанты ударили по Никополю, пострадал мужчина и 9-летний мальчик. Фото

Российские оккупанты днем 26 апреля обстреляли из артиллерии Никополь на Днепропетровщине. Повреждения получили многоэтажные дома и газопровод.

Ранены по меньшей мере два гражданских, в том числе 9-летний мальчик. Подробности раскрыл глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"9-летний мальчик пострадал во время артобстрела Никополя. Ребенок в состоянии средней тяжести. Врачи оказали необходимую медпомощь. Приходить в себя будет д, – отметил он.

Напомним, утром 26 апреля стало известно, что российские захватчики ударили по Херсонщине. В результате атаки на село Велетенское ранение получил гражданский житель.

После этого сообщалось о том, что оккупанты ударили по Дергачам на Харьковщине. Среди раненых, как сообщалось, есть дети.

Также под вражеским огнем оказались Сумы и Белополье. Атакован промышленный объект. Местные власти сообщили о том, что оккупанты убили гражданскую женщину.