Оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры на Черниговщине: произошел пожар, есть раненые

Во время ночной комбинированной атаки 12 февраля русские войска ударили по Черниговщине. Поражен объект критической инфраструктуры в Прилуцком районе области.

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На объекте вспыхнул пожар, ранения получили два человека. Об этом сообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Сегодня ночью россияне ударили по одному из объектов критической инфраструктуры на Прилуччине. Вероятно, били ударным дроном. Возник пожар. Взрывной волной повредило хозяйственные здания", – написал он.

Известно также о двух раненых: обоим пострадавшим медики оказали помощь.

Пожар на пораженном объекте удалось потушить лишь к утру.

"Россия – террорист. Сегодняшняя атака – очередное доказательство этому", – отметил Чаус.

Напомним, рано утром в Киеве прогремели мощные взрывы: российские захватчики ударили по столице баллистикой. В нескольких районах Киева вспыхнули пожары. Известно об одном погибшем, есть также пострадавшие, среди которых 9-летняя девочка.

Под ударом оказался и пристоличный регион: в Обуховском районе из-за атаки РФ вспыхнули складские помещения, в Бориспольском разрушениям подверглись жилые дома.

А в Кривом Роге в результате баллистического удара повреждена инфраструктура, дома и авто.

В Воздушных силах заявили, что ночью и утром 12 февраля силы ПВО сбили 6 баллистических ракет и 71 БпЛА.

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