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Оккупанты ударили ракетой с кассетным зарядом по Одесщине: произошел пожар на поле. Фото
Войска России днем 27 июня ударили по Одесчине баллистической ракетой с кассетным зарядом. В результате попадания вспыхнул пожар на поле с пшеницей.
Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины. Также были опубликованы фото последствий прилета.
"Российские террористы не прекращают ракетный террор южных регионов Украины. Сегодня днем враг нанес удар баллистической ракетой, предположительно "Искандер-М" с кассетным зарядом, по Одесщине", – говорится в сообщении.
Вследствие попадания занялось пшенное поле, пожар ликвидируют, заявили в Силах обороны.
Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Ущерб уточняется.
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