Оккупанты уменьшили боевую активность на юге Украины, у захватчиков большие проблемы, – Гуменюк

Оккупационные войска Российской Федерации снизили боевую активность на юге Украины. Причиной стала потеря захватчиками большого количества складов БК, теперь они не могут наладить поставки боеприпасов.

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Об этом в эфире телемарафона рассказала представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, в частности, в направлении Днепровско-Бугского лимана уже трое суток подряд нет обстрелов.

Спикер предположила, что после того, как полевой склад с боеприпасами взлетел в воздух, россияне не могут покрыть потери. Кроме того, по словам Гуменюк, благодаря удачной работе украинских бойцов позиции оккупантов были уничтожены. На ситуацию на Кинбурнской косе также повлияло ухудшение погоды в Черном море – шторм не позволяет свободное передвижение. Как следствие – россияне не способны подтягивать технику, даже минометное вооружение.

Благодаря работе подразделений Сил безопасности и обороны по зачистке 20-30-километровой полосы на левом берегу Днепра боевая активность путинских войск значительно снизилась, констатировала Гуменюк.

Также захватчики снизили количество обстрелов Херсонщины, однако до сих пор пытаются атаковать с помощью авиации.

Напомним: также Гуменюк подчеркнула, что Россия при обстреле украинских населенных пунктов делает ставку на авиацию, особенно на юге. Однако враг все еще может использовать ракеты, чтобы наносить точечные удары.

Она обратила внимание, что использование корабельных ракетоносителей зависит от погоды и минимально во время штормов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Гуменюк заявила, что Украина серьезно настроена на возвращение своих территорий, в том числе и временно оккупированного Крыма. Поэтому защитники продолжат "сезон бавовны" на полуострове, который РФ с 2014 года превратила в свою военную базу;

– благодаря успешной контрбатарейной борьбе ВСУ в Херсонской области российские оккупационные войска вынуждены были изменить тактику. Захватчики, в частности, существенно уменьшили количество обстрелов правобережья региона.

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