Оккупанты усиливают оборону возле Токмака: как это оценивают в ВСУ

Армия России под напором контрнаступления Сил обороны Украины сооружает новые укрепления в районе временно оккупированного города Токмак в Запорожской области. Этот город российские захватчики считают стратегически важным для себя.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в четверг, 28 сентября. Он сказал, что украинские военные не должны терять инициативу, им нужно продолжать уничтожать врага на Запорожском направлении.

Штупун отметил, что армия страны-агрессора не хочет упускать из своего контроля Токмак, поэтому продолжает там укрепляться и копать новые позиции.

При этом ВСУ должны продолжать бить врага и держать его в напряжении, чтобы оккупанты не имели возможности подтягивать резервы на этот участок фронта.

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Отметим, что ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сказал, что самый большой прорыв на фронте еще впереди – для дальнейшего успеха украинским силам необходимо как минимум достичь города Токмак в Запорожской области. А главная цель – добраться до государственных границ Украины.

Ранее в Центре национального сопротивления сказали, что в Токмаке ВС РФ пытаются усилить оборону. В частности, враг укрепляет фортификационные сооружения. Кроме того, в городе и районе фиксируется увеличение численности личного состава и военной техники россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Сергей Грабский сказал, что на Запорожском направлении фронта ВСУ пытаются расширить коридор между Новопрокоповкой и Вербовым. Там продолжаются ожесточенные бои, оккупанты стягивают силы, ведь понимают последствия того, что украинцы прорвутся вперед.

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