Оккупанты устроили обыски в Скадовске и Геническе: 'охотятся' на украинских патриотов

Российские военные во временно оккупированных Скадовске и Геническе на Херсонщине начали проводить обыски у местных жителей. Захватчики ищут украинских патриотов – "бандеровцев".

Об этом сообщили в Telegram движения сопротивления "Желтая лента". Активисты отметили, что такие меры россияне принимают с целью давления на местное население.

В силах сопротивления призвали всех, кто с ними сотрудничает, в целях безопасности почистить переписку, спрятать девайсы и не выдавать свою истинную позицию.

Напомним, россияне на временно оккупированных территориях Запорожья создали перечень профессий, по которым запретили работать украинцам. Всего в списке 30 профессий. В их числе работа в сфере оптовой торговли, пищевой промышленности, аренды, лизинга и других отраслей. "Документ" создан для принудительной паспортизации.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко также сообщил, что в городе проходят массовые рейды против мигрантов. Так, захватчики вылавливают на улицах города людей азиатского облика, загружают в грузовики и доставляют в военкоматы. В дальнейшем их могут бросить на войну против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Оккупанты готовятся к массовой "национализации" земельных участков на временно оккупированных территориях Запорожской области. Россияне дали владельцам участков, дач, паев всего полтора месяца в подтверждение права собственности.

– Также на временно оккупированных территориях критически не хватает кадров для учебных заведений. Поэтому россияне назначают на должности директора школы или заместителя по учебной части бывших лаборантов или даже дворников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!