Оккупанты в Мелитополе и Геническе заставляют школьников цеплять георгиевскую ленту: всплыли подробности

На временно оккупированной территории захватчики продолжают принимать меры по принуждению в отношении местного населения. В частности, оккупанты заставляют школьников носить "георгиевскую ленту" – российскую имперскую символику.

Об этом сообщили активисты движения сопротивления "Желтая Лента", действующего на временно оккупированных территориях Украины. Так, случаи давления на школьников и их родителей зафиксированы в Геническе и Мелитополе.

Как отмечают активисты, в случае отказа какого-либо из школьников надевать георгиевскую ленту, детям угрожают отказом выдать аттестат, а их родителям – "подвалом".

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях практически отсутствует связь не только со свободными землями Украины, но и внутри незаконных формирований. Местные жители с трудом могут вызвать даже экстренные службы, но, несмотря на это, российские захватчики решили пополнить ряды своей армии украинцами через электронные повестки.

Как сообщал OBOZ.UA, коллаборанты распродают Азовское побережье. Незаконно присвоенные земельные участки вдоль побережья "администрации" продают так называемым инвесторам из регионов-шефов из России. В первую очередь это касается рекреационных зон, пансионатов и баз отдыха.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!