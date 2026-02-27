Оккупанты в Севастополе пытаются спасти корабли Черноморского флота от атак, но есть 'нюанс'. Фото

В Севастополе, что во временно оккупированном Крыму россияне пытаются защитить корабли от атаки средствами радиоэлектронной борьбы(РЭБ). Однако, такие баржи с угловыми отражателями, которые применяют оккупанты, разработали более 50 лет назад, поэтому против современных целей они неэффективны.

Речь идет об угловых отражателях, которые оккупанты располагают на баржах в разных районах бухты. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

По данным паблика, такие устройства применяются для "отвлечения" ракет. Отражатель должен имитировать ложную цель.

Конструкция представляет собой прямоугольный тетраэдр со взаимно перпендикулярными отражающими плоскостями. Таким образом оборудование должно скрыть судно от радиолокационной разведки и усложнить наведение ракеты на настоящую цель.

Атаки на российскую технику в Крыму: последние новости

12 февраля, в Генеральном штабе ВСУ сообщили о поражении российского катера БК-16. Цель поймали операторы беспилотников подразделения специального назначения военной разведки ГУР "Призраки" во временно оккупированном Крыму. На время атаки судно находилось у причала в районе поселка Новоозерное неподалеку Евпатории.

Впоследствии в сети обнародовали фотографии последствий поражения российского десантного катера БК-16.

Кроме того, в ночь на 21 февраля, вблизи Инкермана, Силы обороны Украины уничтожили два пограничных сторожевых корабля проекта 22460 "Охотник". Также под удар попали два самолета Бе-12. Их атаковали в Евпатории, на территории Евпаторийского авиационного ремонтного завода.

Напомним, Силы специальных операций ВСУ продолжают уничтожать вражескую технику на временно оккупированных территориях. В Крыму украинские защитники поразили системы противовоздушной обороны путинской армии.

Также OBOZ.UA сообщал, на фоне дефицита личного состава в оккупированном Крыму российские командиры системно переводят срочников на контрактную службу, применяя давление и подделывая документы. После этого оккупантов направляют в зону боевых действий.

