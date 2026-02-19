Появились фото российского катера, пораженного ГУР в Крыму

В России подтвердили уничтожение десантного катера БК-16, который был атакован во временно оккупированном Крыму. Ранее об ударе по легкому судну сообщали в Генеральном штабе ВСУ.

Фотографии уничтоженного катера появились в Telegram-канале "Досье шпиона". На момент удара он был пришвартован у причала в районе поселка Новоозерное вблизи Евпатории.

Заметим, что о поражении катера на семь дней раньше, 12 февраля, сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Он был уничтожен дроноводами спецназа военной разведки ГУР "Призраки", которым, в частности, в течение недели удалось также поразить зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" и радарную станцию "Небо" во время ударов по инфраструктуре ВС РФ в Крыму.

Что известно о катере БК-16

Отметим, что катера БК-16 производит российская кораблестроительная компания "Рыбинская верфь", которая входит в оборонный концерн "Калашников". Они предназначены для переброски десанта, высадки на необорудованное побережье и медицинской эвакуации.

Основными операторами выступают российские военно-морские силы, а также береговая охрана Росгвардии и ФСБ. На борту катера можно установить несколько ручных пулеметов Калашникова, в том числе глубоко модернизированный вариант "Печенег", а также тяжелокалиберные пулеметы "Корд" (только до двух единиц).

Как сообщал OBOZ.UA, у Генштаба ВСУ впервые за долгое время изменилось количество пораженных вражеских кораблей и катеров. Кроме одного российского судна, защитникам также удалось обезвредить один танк, три боевые бронированные машины, 28 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, 914 беспилотных летательных аппаратов, 120 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

Также в течение суток 18 февраля украинские защитники ликвидировали и ранили еще 830 российских захватчиков. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники, а с начала полномасштабной войны общие потери российской армии составили уже 1 256 910 человек.

