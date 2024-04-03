Оккупанты выдают коллаборантам туристические путевки в Дагестан и Осетию – ЦНС

Российские оккупанты на временно оккупированных территориях создали туристическое агентство, организующее туристические путешествия в Дагестан и Осетию. Ими будут "награждать" коллаборантов, наиболее выслужившихся перед захватчиками.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. Выдавать путевки начнут в мае.

"Уничтожив туристический кластер на захваченных землях, ограничив свободное передвижение местного населения, враг мотивирует предателей турами к другим порабощенным народам", – возмутились в ЦНС, пообещав каждому изменнику по другой путевке в один конец движения сопротивления.

Напомним, невзирая на систематические обстрелы российских тылов на временно оккупированных территориях юга Украины, диктатор Владимир Путин приказал гауляйтерам на местах создавать морские курорты и развивать туризм, в том числе на побережье Азовского моря. Лидеру Кремля уже даже презентовали план строительства одного из таких "курортов" на оккупированной части Запорожья, однако тот раскритиковал его за "слишком осторожный подход".

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что российские захватчики взялись за укрепление российско-украинской границы. Соответствующие мероприятия проводятся в районах Белгородской, Курской и Брянской областей. Обучение новобранцев, отправляющихся на усиление приграничных районов, захватчики проводят во временно оккупированном Мариуполе.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Построенная оккупантами железная дорога, соединяющая Ростовскую область РФ с захваченным Россией Крымским полуостровом может создать для нашего государства определенные проблемы. Однако ее сухопутная часть достаточно уязвима перед ударами украинских воинов.

– Россия планирует на временно оккупированных территориях призвать на службу в армию подростков. Формирование списков уже заканчивается.