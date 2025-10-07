УкраїнськаУКР
Оккупанты задействовали мотоциклы и МТЛБ: пограничники отбили массированный штурм врага на Волчанском направлении. Видео

Мария Дрофич
War
2 минуты
3,1 т.
Украинские пограничники успешно отбили массированный штурм российских войск на Харьковщине. Во время атаки противник пытался прорвать оборону, используя мотоциклы и бронетехнику.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. По данным ведомства, россияне понесли значительные потери в технике и живой силе.

Пограничники бригады "Форпост" остановили массированный штурм российских оккупантов на Волчанском направлении. Противник наступал в пешем порядке, применяя мотоциклы и бронетехнику.

Как сообщают в Госпогранслужбе, благодаря четко скоординированным действиям украинских защитников все атаки были отбиты. Ударные беспилотники эффективно уничтожили вражескую технику.

Потери противника уточняются, однако отмечается, что попытка прорыва завершилась для оккупантов провалом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 141-я отдельная механизированная бригада провела успешную наступательную операцию в селе Сичневое, на Днепропетровщине. В результате штурма уничтожено 50 оккупантов, еще 8 взяли в плен.

Также напомним, что Силы обороны Украины стабилизировали обстановку в районе населенного пункта Ямполь Донецкой области. Украинские защитники ликвидировали российских диверсантов, которым удалось проникнуть в город.

