Оккупанты зашли в Ивановское: в ВСУ раскрыли правду, контролируют ли село россияне

В Ивановском Донецкой области продолжаются бои. Российские оккупанты зашли в населенный пункт, пытаются штурмовать, проводить лобовые атаки, а также обойти село.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал командир батальонно-тактической группы 4 бригады оперативного значения Нацгвардии Сергей Сидорин. Он подчеркнул, что Силы обороны также находятся в Ивановском.

"Линия столкновения достаточно динамична, позиции переходят из рук в руки. Но чтобы контролировала его Россия в полном объеме, – такого нет", – подчеркнул защитник.

Напомним, начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш сообщил, что ситуация на Бахмутском направлении остается напряженной, там продолжаются ожесточенные бои. Войска страны-агрессора РФ давят с флангов и идут в лобовые атаки вблизи деревень Ивановское и Богдановка. Основная цель врага – захват города Часов Яр.

Далее оккупанты планируют развивать наступление на Константиновку, а в дальнейшем – на Краматорско-Славянскую агломерацию с южного фланга.

Мэр Часового Яра Сергей Чаус призвал жителей Часовоярской городской громады Донецкой области эвакуироваться в связи с ситуацией на фронте. Расстояние от города Часов Яр до линии боевого столкновения – около 5 километров.

"Времени уже нет", – сказал Чаус.

Как сообщал OBOZ.UA:

– офицер пресс-службы 28 артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников сообщил, что оккупанты привлекли огромное количество сил для наступления на Бахмутском направлении. Враг продолжает оказывать давление на позиции ВСУ сразу в районе нескольких населенных пунктов.

– В ISW сообщили, что оккупанты смогли продвинуться на Бахмутском направлении во время позиционных боев 6 марта. Врагу удалось захватить новые позиции в направлении населенных пунктов Ивановское и Богдановка.

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