Оккупанты заставляют персонал ЗАЭС оформлять паспорта РФ, угрожая репрессиями – Генштаб

Российские захватчики во временно оккупированном Энергодаре на Запорожье, под давлением и угрожая репрессиями, заставляют местных жителей получать российские паспорта, в том числе и персонал Запорожской АЭС. В городе проходят регулярные обыски.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 4 августа. Кремлевские военные преступники проверяют у горожан документы и телефоны. Если паспорта оказываются украинскими – их просто уничтожают, заставляют людей получать паспорта РФ.

Такая же история и с другими документами – водительские права, бумаги на движимое и недвижимое имущество – оккупанты требуют менять их на российские.

Напомним: аналогичная ситуация сложилась и в Мелитополе Запорожской области, также временно находящемся под контролем россиян. Паспорта РФ захватчики там выдают принудительно. В поселке Мирное был случай, когда жителя, отказывавшегося от этого "документа", оккупанты вывезли в лес и заставили рыть себе могилу.

"Причина основная одна. Потому что наши жители даже после полутора лет оккупации показывают свое сопротивление. Это ключевое", – объяснил городской голова Иван Федоров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Геническом районе Херсонской области захватчики массово выселяют украинских граждан в Россию. Такие меры применяются к отказавшимся от получения российского паспорта;

– на временно оккупированных территориях Луганской области россияне внедряют российскую паспортизацию зэков. Таким образом, они спешат увеличить процент лояльности к Кремлю, перед "первыми выборами".