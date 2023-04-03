Оккупанты заставляют учителей в Мелитополе брать российские паспорта: установили 'дедлайн'

Российская оккупационная армия продолжает осуществлять принудительную паспортизацию населения на временно захваченных территориях Украины. В городе Мелитополь военные преступники установили для учителей "дедлайн".

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Оккупанты требуют, чтобы работники школ отказались от украинского гражданства до 1 июня. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 3 апреля.

В Генштабе отметили, что российские оккупанты принуждают учителей во временно оккупированном Мелитополе написать заявление на отказ от украинского гражданства и получить российские паспорта.

"Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Запорожской области. В частности, в Мелитополе захватчики заставляют учителей школ в срок до 1 июня текущего года написать отказ от украинского гражданства и получить российские паспорта", – сообщили в Генштабе ВСУ.

Напомним, на временно оккупированной территории Херсонской области россияне продолжают принудительную паспортизацию населения. В населенных пунктах Геническ и Стрелковое на блокпостах российские оккупанты ограничивают передвижение граждан Украины, не получивших паспорта РФ.

Российские оккупанты на временно захваченной территории Запорожской области планируют к лету паспортизировать 50% оставшегося там населения, а к осени – 80%.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированной территории Херсонщины захватчики продолжают террор мирного населения, заставляя людей оформлять российские паспорта. В случае отказа войска РФ угрожают местным жителям карательными действиями.

Как сообщал OBOZREVATEL, диктатор Владимир Путин выдал указ об упрощенном выходе из гражданства Украины для владельцев паспортов РФ. В Кремле заявили, что прекращение гражданства Украины вступает в силу со дня подачи заявления в МВД РФ.

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