Оккупанты заявили о 'национализации' более тысячи баз отдыха на побережье Азовского моря – ЦНС

Россия продолжает разграблять оккупированные территории Украины. Сейчас оккупанты положили глаз на базы отдыха на побережье Азовского моря.

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Более тысячи таких баз, по словам гауляйтера оккупированной части Запорожской области Евгения Балицкого, уже признали "безхозными", вскоре их собираются "национализировать". Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Запорожский гауляйтер Евгений Балицкий сообщил, что более тысячи баз отдыха на побережье Азовского моря уже признаны "безхозными" и соответственно они в ближайшее время будут национализированы", – отметили в ЦНС.

Эти намерения захватчиков противоречат даже их же обещаниям: ранее на оккупированной части Запорожья крайним сроком для регистрации в российском учете недвижимости было объявлено 1 января 2028 года.

Впрочем, запланированный грабеж Балицкий с подачи Москвы попытался аргументировать тем, что "национализированные" базы отдыха якобы позволят "привлечь туристов" и "создать новые рабочие места".

"Недвижимость, особенно на побережье Азовского моря, стала лакомым куском для оккупантов, и они начали отжимать пансионаты и базы отдыха с первых дней полномасштабного вторжения. Сначала захватили самые фешенебельные объекты, а более простые превратили в казармы для солдат РФ. Центр национального сопротивления призывает всех граждан предоставлять информацию о кремлевских приспешниках по этой ссылке. Помогайте Силам обороны Украины освобождать наши земли от оккупантов!" – добавили в Центре.

Напомним, ранее в ЦНС сообщили, что российские войска хранят на территории ЗАЭС боеприпасы и взрывчатые вещества. Артиллерийские боеприпасы россияне разместили в технических и подвальных помещениях станции.

Кроме того, в настоящее время на территории стратегического объекта находятся около 1300 российских захватчиков.

Украинские партизаны идентифицировали на территории АЭС подразделения ОМОН "Ахмат-1" СОБР "Агат". Чтобы скрыть присутствие военных на атомной станции, часть оккупантов использует форму военизированной охраны АЭС, а не росгвардии.

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