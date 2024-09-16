Российские войска хранят на территории ЗАЭС боеприпасы и взрывчатые вещества – ЦНС

Российские террористы продолжают использовать территорию Запорожской атомной электростанции для размещения личного состава, боеприпасов и взрывчатых веществ. На сегодняшний день на территории захваченной АЭС находятся около 1300 оккупантов.

Видео дня

Артиллерийские боеприпасы россияне разместили в технических и подвальных помещениях станции. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Украинские партизаны идентифицировали на территории АЭС подразделения ОМОН "Ахмат-1" СОБР "Агат". Для сокрытия присутствия военных на атомной станции часть оккупантов использует форму военизированной охраны АЭС, а не росгвардии.

Также удалось узнать, что технические и подвальные помещения станции используются захватчиками для хранения стрелковых и артиллерийских боеприпасов. Более того, вокруг города противник заложил более 20 минных полей общей протяженностью около 6,5 км. Минные поля огибают по периметру атомную электростанцию.

Примечательно, что на прошедшей неделе на захваченную станцию приезжала миссия МАГАТЭ. Маршрут делегации был тщательно и заранее спланирован оккупантами.

"Учитывая проявленную любезность и объятия генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси с российским руководством оккупированной АЭС, неудивительно, что его команда в очередной раз не заметила значительного скопления российских войск и вооружения на территории атомной электростанции", – сообщили в ЦНС.

Стоит отметить, что представителям МАГАТЭ уже не впервые не предоставили доступ к западной части двух турбинных залов. Однако представительство организации только записало этот факт, но не вынесло никакого решения относительно представительства "Росатома".

Напомним, российский диктатор Владимир Путин пригрозил нанести удары по украинским атомный электростанциям. Военный преступник выдал, что это станет "зеркальным ответом" на якобы обстрелы Курской и оккупированной Запорожской АЭС.

Ранее сообщалось, что российские удары по энергосети Украины могут повлечь радиационный кризис на одной из трех действующих атомных электростанций, если будут уничтожены ключевые энергетические узлы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!